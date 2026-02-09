صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تعطیلات کے دوران بھی آر ڈبلیو ایم سی ورکرزآن ڈیوٹی رہے

  • اسلام آباد
تعطیلات کے دوران بھی آر ڈبلیو ایم سی ورکرزآن ڈیوٹی رہے

سویپنگ، ویسٹ لفٹنگ، سڑکوں پر پانی کا چھڑکاؤ کا عمل بلاتعطل جاری رہا

راولپنڈی (نیوز رپورٹر) راولپنڈی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ورکرز نے چارروزہ تعطیلات کے دوران بھی صفائی کے عمل کو بھرپور انداز میں جاری رکھا اور شہر کو زیرو ویسٹ رکھنے کیلئے فیلڈ میں مسلسل موجود رہے ۔ ورکرز نے بازاروں، تفریحی مقامات، رہائشی علاقوں اور مرکزی شاہراہوں پر دو شفٹوں میں اپنے فرائض انجام دیئے ۔چار روزہ تعطیلات کے دوران شہر بھر میں روزانہ کی بنیاد پر مینوئل سویپنگ ، ویسٹ لفٹنگ، ڈور ٹو ڈور ویسٹ کولیکشن، سڑکوں پر پانی کا چھڑکاؤ اور مٹی کی سکریپنگ کا عمل بلاتعطل جاری رہا۔ خصوصی ٹیمیں تفریحی مقامات اور مصروف بازاروں میں تعینات رہیں جہاں بڑھتے ہوئے کوڑا کرکٹ کو بروقت ٹھکانے لگایا گیا تاکہ شہریوں کو صاف اور خوشگوار ماحول میسر آسکے۔ سی ای او رانا ساجد صفدر نے کہا کہ چھٹی ہو یا کوئی تہوار، ہمارے ورکرز صفائی کیلئے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ویسٹ مینجمنٹ ملازمین 3 ماہ کی تنخواہوں سے محروم احتجاج کی دھمکی

اڑھائی لاکھ بجلی چور پکڑے گئے

سینٹری ورکر پر شہری کا بدترین تشدد، ٹانگ توڈ ڈالی

میپکو ہیڈ کوارٹر میں فاؤنٹین پار کنگ ایریا کا افتتاح

مسلم لیگ ن کا حکومت سے اظہار تشکر کیلئے عوامی ریلی کا انعقاد

حکومتی کارکردگی ،ن لیگی ارکان اسمبلی کی اظہار تشکر ریلی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بانجھ حادثہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
میں کھلاڑی تو نہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
سیف سِٹی سائنس
بابر اعوان
میاں عمران احمد
قرض اور ایف بی آر کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ڈور ہے اس کے ہاتھ میں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
آبروئے صحافت‘ مولانا ظفر علی خان
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر