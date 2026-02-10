صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گوجرخان میں2انڈر پاسز کیلئے 5ارب 65کروڑ روپے منظور

  • اسلام آباد
گوجرخان میں2انڈر پاسز کیلئے 5ارب 65کروڑ روپے منظور

قومی شاہراہ کو سٹی کی حدود سے تین رویہ کیا جائے گا، اعجاز قمرکیانی

 کلیام اعوان ( نمائندہ دنیا ) گوجر خان سٹی کو جدید و محفوظ بنانے کیلئے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے دو جدید انڈر پاسز کے لئے 5ارب 65 کروڑ روپے کی منظوری دے دی ، بریگیڈیئر (ر) اعجاز قمر کیانی کے پیش کردہ منصوبے کو وزیر اعلیٰ نے منظور کر لیا، دو انڈر پاسز کی تعمیر کے ساتھ ساتھ قومی شاہراہ کو سٹی کی حدود سے تین رویہ کیا جائے گااور تمام یوٹیلیٹیز سروسز و سیوریج سسٹم کو انڈر گراونڈ کیا جائے گا ۔جی ٹی روڈ کلیام اعوان آمد پر بریگیڈیئر( ر) اعجاز قمر کیانی ستارہ امتیاز ملٹری نے اس حوالے سے دنیا سے گفتگو میں کہا کہ بھارت کا غرور اور رافیل طیاروں کو خاک میں ملا کر ہماری مسلح افواج کے سربراہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے عالمی سطح پر اپنا لوہا منوا لیا ۔ گوجر خان سٹی میں ہونے والے ٹریفک حادثات کے پیش نظر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو دو انڈر پاسز کا پراجیکٹ پیش کیا تھا جسے انہوں نے منظورکرلیا ہے ،امید ہے ان منصوبوں پر جلد کام شروع ہو گا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

پنجاب ایجوکیشن فائونڈیشن کا سکولوں میں ڈیجیٹل کیمرے لگانے کا فیصلہ

محکمہ سوئی گیس نے گلی محلے کھود ڈالے ، ڈی سی کا نوٹس

گگومنڈی :تجاوزات کی بھرمار ،ٹریفک جام معمول بن گیا

بوگس چیک دینے کے الزام میں دو افرادکیخلاف مقدمات درج

خاتون کومکان کا جھانسہ دیکرلاکھوں روپے ہتھیانے پرمقدمہ

کوٹ ادو میں موٹرسائیکل اور قیمتی سامان کی چوری

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پاکستان 2050ء
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پانی ہمیشہ نشیب کی جانب بہتا ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ایپسٹین فائلز، کانٹے بوکر پھولوں کی تمنا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
پاکستان وسطی ایشیائی ممالک کی ترجیح کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
پہیہ جام ہڑتال کا زمانہ لد چکا
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
ظلم کا خاتمہ مگر کیسے؟
حافظ محمد ادریس