صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میانوالی : رمضان پیکیج، 24 افطاری دسترخوان لگانے کی ہدایت

  • سرگودھا
میانوالی : رمضان پیکیج، 24 افطاری دسترخوان لگانے کی ہدایت

میانوالی : رمضان پیکیج، 24 افطاری دسترخوان لگانے کی ہدایت مستحق خاندانوں کو نگہبان کارڈ کے ذریعے مالی معاونت فراہم کی جائے گی

میانوالی (نامہ نگار)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے تاریخی اقدام نگہبان رمضان پیکج 2026 کے سلسلہ میں جائزہ اجلاس ڈی سی آفس کمیٹی روم میں منعقد ہوا۔ اجلاس کی صدارت ڈپٹی کمشنر اسد عباس مگسی نے کی۔ اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریو نیو ساریہ حیدر خان، اسسٹنٹ کمشنر عیسیٰ خیل غلام مرتضیٰ، اسسٹنٹ کمشنر پپلاں ظفر اقبال، محکمہ زراعت توسیع، مارکیٹ کمیٹی اور دیگر متعلقہ محکموں کے افسران نے شرکت کی۔اجلاس میں ڈپٹی کمشنر کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ ضلع بھر میں مجموعی طور پر 24 \\\\\\\"رمضان نگہبان دسترخوان مریم کے مہمان\\\\\\\" لگائے جا رہے ہیں، جن میں ہر تحصیل میں 8 دسترخوان شامل ہیں، جہاں روزہ داروں کو افطاری فراہم کی جائے گی۔ اس کے علاوہ میانوالی میں قائم سہولت بازار میں بھی رمضان بازار کا انعقاد کیا جائے گا، جہاں شہریوں کو اشیائے خوردونوش مارکیٹ کے مقابلے میں ارزاں نرخوں پر دستیاب ہوں گی۔اجلاس میں یہ بھی بتایا گیا کہ مستحق خاندانوں کو نگہبان کارڈ کے ذریعے مالی معاونت فراہم کی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر اسد عباس مگسی نے تمام متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ نگہبان دسترخوان، رمضان سہولت بازار اور نگہبان کارڈ کی تقسیم کے تمام انتظامات بروقت مکمل کیے جائیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ڈاکٹرز خدمت سے اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو سکتے :کمشنر

آٹے اور گندم کی بڑھتی قیمتوں پر شہریوں کو شدیدمشکلات کا سامنا

ترشاوہ باغات کی دیکھ بھال برائے بہتر صحت اور پیداوار پر سیمینار

گلبرگ:سکیورٹی انتظامات ناقص، تین دکاندار گرفتار

خریداری کے بہانے دکان سے کپڑے اور سامان چوری، مقدمہ درج

بجلی چوری کرنے والا شہری گرفتار، مقدمہ درج

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پاکستان 2050ء
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پانی ہمیشہ نشیب کی جانب بہتا ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ایپسٹین فائلز، کانٹے بوکر پھولوں کی تمنا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
پاکستان وسطی ایشیائی ممالک کی ترجیح کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
پہیہ جام ہڑتال کا زمانہ لد چکا
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
ظلم کا خاتمہ مگر کیسے؟
حافظ محمد ادریس