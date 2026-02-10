صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنر سرگودھا نے بھلوال کے ترقیاتی منصوبوں کا معائنہ کیا

  • سرگودھا
ڈپٹی کمشنر سرگودھا نے بھلوال کے ترقیاتی منصوبوں کا معائنہ کیا

ڈپٹی کمشنر سرگودھا نے بھلوال کے ترقیاتی منصوبوں کا معائنہ کیاشہریوں کو بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے عوامی مسائل کا حل یقینی بنانے کی ہدایت

بھلوال (نمائندہ دنیا)ڈپٹی کمشنر سرگودھا حسین احمد رضا چودھری نے اسسٹنٹ کمشنر بھلوال مدثر ممتاز ہرل کے ہمراہ تحصیل بھلوال کے مختلف مقامات کا تفصیلی دورہ کیا۔ اس موقع پر سی ای او ضلع کونسل اسد ہریہ، اے سی سرگودھا شیریں گل اور چیف آفیسر بلدیہ وقاص ہرل بھی موجود تھے ۔اسسٹنٹ کمشنر بھلوال نے ڈپٹی کمشنر کو تحصیل میں جاری ترقیاتی منصوبوں، انتظامی اقدامات اور عوامی فلاحی امور پر تفصیلی بریفنگ دی۔ ڈپٹی کمشنر نے شہریوں کو بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے مربوط حکمت عملی اپنانے اور عوامی مسائل کے بروقت حل کو یقینی بنانے کی ہدایت کی۔معائنیہ کے دوران ڈپٹی کمشنر نے اجنالہ روڈ، ریڑھی بازار، فیملی پارک، ہسپتال اور دیگر اہم مقامات کا دورہ کیا۔ انہوں نے وزیراعلیٰ پنجاب کے وژن کے مطابق ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت جاری صفائی ستھرائی کے انتظامات کا بھی معائنہ کیا اور متعلقہ افسران کو ہدایت دی کہ شہر میں صفائی کے معیار کو مستقل بنیادوں پر بہتر بنایا جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ڈاکٹرز خدمت سے اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو سکتے :کمشنر

آٹے اور گندم کی بڑھتی قیمتوں پر شہریوں کو شدیدمشکلات کا سامنا

ترشاوہ باغات کی دیکھ بھال برائے بہتر صحت اور پیداوار پر سیمینار

گلبرگ:سکیورٹی انتظامات ناقص، تین دکاندار گرفتار

خریداری کے بہانے دکان سے کپڑے اور سامان چوری، مقدمہ درج

بجلی چوری کرنے والا شہری گرفتار، مقدمہ درج

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پاکستان 2050ء
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پانی ہمیشہ نشیب کی جانب بہتا ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ایپسٹین فائلز، کانٹے بوکر پھولوں کی تمنا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
پاکستان وسطی ایشیائی ممالک کی ترجیح کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
پہیہ جام ہڑتال کا زمانہ لد چکا
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
ظلم کا خاتمہ مگر کیسے؟
حافظ محمد ادریس