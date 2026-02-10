صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایچ ا لیون ٹیسٹنگ سینٹر سے تمام گاڑیوں کی فٹنس، ایمیشن سے متعلق سرگرمیاں رواں ہفتے بند رہیں گی

  • اسلام آباد
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)اسلام آباد پولیس لائنز ہیڈ کوارٹرز ایچ ا لیون میں قائم ٹیسٹنگ سینٹر سے ہیوی ٹرانسپورٹ وہیکل ، لائٹ ٹرانسپورٹ و ہیکل اور پبلک سروس و ہیکل۔۔

 سمیت تمام گاڑیوں کی فٹنس، ایمیشن اور دیگر لازمی جانچ سے متعلق سرگرمیاں رواں ہفتے بند رہیں گی۔ترجمان ٹریفک پولیس کے مطابق یہ اقدام انتظامی نوعیت کے معاملات کے حل کے لیے اٹھایا گیا ہے ۔ عوام اپنی گاڑیوں کی ٹیسٹنگ کے لیے ٹریفک ہیڈ کوراٹرز فیض آبادسے رابطہ کریں۔ 

 

