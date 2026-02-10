صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مشکوک ، غیر قانونی سرگرمیوں پر نظر رکھیں،ایس ایس پی آپریشنز راولپنڈی

  • اسلام آباد
راولپنڈی ( خبر نگار)ایس ایس پی آپریشنز ملک طارق محبوب نے پولیس لائنز ہیڈکوارٹرزمیں اجلاس منعقدکیا جس میں چیف سکیورٹی آفیسر اور کانسٹیبلان نے شرکت کی۔

 ایس ایس پی آپریشنزنے ہدایت کی کہ مشکوک اور غیر قانونی سرگرمیوں پر خصوصی نظر رکھیں، اشتہاری مجرمان اور انکے سہولت کاروں اور سابقہ ریکارڈ یافتگان کے خلاف کارروائیاںتیز کی جا ئیں، کوائف کرایہ داری کے اندراج کو زیرو ٹالرنس پر یقینی بنایا جائے ، ہوٹلز اور سرائے خانوں میں چھپے مشکوک افراد کا سرا غ لگایا جا ئے ۔ 

 

