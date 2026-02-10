صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب آرٹس کونسل راولپنڈی میں خواتین مصوروں کے فن پاروں کی نمائش

  • اسلام آباد
پنجاب آرٹس کونسل راولپنڈی میں خواتین مصوروں کے فن پاروں کی نمائش

راولپنڈی(نیوزرپورٹر)پنجاب آرٹس کونسل راولپنڈی میں جڑواں شہروں سے تعلق رکھنے والی گیارہ خواتین مصوروں کے فن پاروں کی نمائش کی گئی۔۔۔

 جن میں امبرین راشد ، الا ہے ، مواز ذوالقرنین، ہالہ مسعود، خدیجہ عمر، عصمت جبین، کنول نفیس، صالحہ فیصل، سلوت حجازی، شہلا معظم، سنین رحمت اور زینب مواز شامل ہیں ، نمائش میں پچاس فن پارے رکھے گئے جن میں قلعہ روہتاس، قلعہ روات، قلعہ پھروالہ، قلعہ رام کوٹ،قلعہ اٹک،قلعہ سنگجانی، قلعہ بلتت، قلعہ است، قلعہ جمرود، قلعہ لاہور اور قلعہ دراوڑ شامل ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

پنجاب ایجوکیشن فائونڈیشن کا سکولوں میں ڈیجیٹل کیمرے لگانے کا فیصلہ

محکمہ سوئی گیس نے گلی محلے کھود ڈالے ، ڈی سی کا نوٹس

گگومنڈی :تجاوزات کی بھرمار ،ٹریفک جام معمول بن گیا

بوگس چیک دینے کے الزام میں دو افرادکیخلاف مقدمات درج

خاتون کومکان کا جھانسہ دیکرلاکھوں روپے ہتھیانے پرمقدمہ

کوٹ ادو میں موٹرسائیکل اور قیمتی سامان کی چوری

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پاکستان 2050ء
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پانی ہمیشہ نشیب کی جانب بہتا ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ایپسٹین فائلز، کانٹے بوکر پھولوں کی تمنا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
پاکستان وسطی ایشیائی ممالک کی ترجیح کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
پہیہ جام ہڑتال کا زمانہ لد چکا
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
ظلم کا خاتمہ مگر کیسے؟
حافظ محمد ادریس