صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تمام ادارے اپنے کارکردگی بہتربنائیں،ڈپٹی کمشنر مری

  • اسلام آباد
تمام ادارے اپنے کارکردگی بہتربنائیں،ڈپٹی کمشنر مری

عوامی مسائل کے حل میں غفلت برداشت نہیں کرینگے ،اجلاس سے خطاب

 مری ( نمائندہ دنیا ) ڈپٹی کمشنر آفس مری میں ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی کااجلاس منعقد ہوا جس کی صدارت ڈپٹی کمشنر مری آغا ظہیر عباس شیرازی نے کی۔ اجلاس کے دوران تمام اداروں کی کارکردگی، جاری ترقیاتی منصوبوں، سروس ڈلیوری، صفائی ستھرائی، ٹریفک مینجمنٹ، امن و امان، سیاحت سے متعلق انتظامات اور عوامی شکایات کے ازالے پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ڈپٹی کمشنر نے تمام افسران کو ہدایت جاری کی کہ وہ اپنے اپنے محکموں کی کارکردگی کو مزید بہتر بنائیں اور عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے فیلڈ میں متحرک کردار ادا کریں۔ انہوں نے کہا کہ عوامی مسائل کا فوری حل ضلعی انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے اور اس سلسلے میں کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ملک کے پہلے جدید ویسکولر ہائبرڈ سوئیٹ کا افتتاح

ایس جے اے کے تحت میڈی ایشن ٹریننگ پروگرام کا آغاز

کورنگی میں سروس روڈ پر قائم فوڈاسٹریٹ غیرقانونی قرار

کراچی چڑیا گھر میں خصوصی بچوں کا داخلہ مفت

دھابیجی پمپنگ اسٹیشن پر بجلی کی فراہمی جاری ،کے الیکٹرک

پانی کی لائن کی مرمت کا کام شروع

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پاکستان 2050ء
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پانی ہمیشہ نشیب کی جانب بہتا ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ایپسٹین فائلز، کانٹے بوکر پھولوں کی تمنا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
پاکستان وسطی ایشیائی ممالک کی ترجیح کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
پہیہ جام ہڑتال کا زمانہ لد چکا
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
ظلم کا خاتمہ مگر کیسے؟
حافظ محمد ادریس