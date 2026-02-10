صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمشنر راولپنڈی کا دورہ بینظیرہسپتال ، دھماکا کے زخمیوں کی عیادت

  • اسلام آباد
کمشنر راولپنڈی کا دورہ بینظیرہسپتال ، دھماکا کے زخمیوں کی عیادت

چارزخمیوں میں سے ایک صحتیاب ہوکر ڈسچارج ہوچکا ، ہسپتال انتظامیہ عامر خٹک کی زیر صدارت اجلاس ،رمضان سہولت بازارلگانے کی ہدایت

راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار)کمشنر راولپنڈی ڈویژن انجینئر عامر خٹک نے بینظیر بھٹو ہسپتال راولپنڈی کا دورہ کیا اور اسلام آباد دھماکے میں زخمی ہونے والے افراد کی عیادت کی ،بتایا گیا دھماکے میں زخمی چار افراد بینظیر بھٹو ہسپتال میں زیرعلاج تھے جن میں سے ایک صحتیاب ہوکر ڈسچارج ہوچکا ہے ۔ کمشنر راولپنڈی نے ایم ایس کو زخمی افراد کے بہترین علاج معالجے و دیگر سہولیات کی فراہمی کی ہدایت کی۔ بعد ازاں انہوں نے ہسپتال کے مختلف شعبہ جات کا معائنہ کیا اور مریضوں سے بھی گفتگو کی ۔دریں اثنا کمشنر راولپنڈی انجینئر عامر خٹک نے کہا ہے رمضان بازاروں تک عوام کی رسائی آسان بنانے کے لئے مناسب جگہوں کا انتخاب کیا جائے۔

جہاں پر معیاری اور سستی اشیائے خوردونوش کے ساتھ سکیورٹی اور دیگر سہولیات موجود ہوں ۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز رمضان سہولت بازاروں سے متعلق اجلاس میں کیا۔ انہوںنے کہا رمضان سہولت بازاروں کے ساتھ ساتھ دسترخوانوں کا بھی خصوصی انتظام کیا جائے ۔ رمضان بازاروں میں فول پروف سکیورٹی انتظامات یقینی بنائے جائیں، مناسب روشنی کا بندوبست کیا جائے ، شکایات کے فوری ازالے کے لئے شکایات سیل قائم کیا جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

میانوالی : رمضان پیکیج، 24 افطاری دسترخوان لگانے کی ہدایت

ستھرا پنجاب اور سٹی بیوٹیفکیشن منصوبوں کی پیش رفت کا جائزہ

بھکر میں ڈپٹی کمشنر کے ساتھ پٹرولیم ایسوسی ایشن کا اہم اجلاس

پولیس کے 24 ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ، جلد تکمیل کی ہدایت

بھکر :الیکٹرک چارجنگ پوائنٹس قائم کرنے کی ہدایت

ڈپٹی کمشنر سرگودھا نے بھلوال کے ترقیاتی منصوبوں کا معائنہ کیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پاکستان 2050ء
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پانی ہمیشہ نشیب کی جانب بہتا ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ایپسٹین فائلز، کانٹے بوکر پھولوں کی تمنا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
پاکستان وسطی ایشیائی ممالک کی ترجیح کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
پہیہ جام ہڑتال کا زمانہ لد چکا
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
ظلم کا خاتمہ مگر کیسے؟
حافظ محمد ادریس