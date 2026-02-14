صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب فوڈ اتھارٹی کے زیراہتمام فوڈ سے متعلق آگاہی سیمینار

  • اسلام آباد
پنجاب فوڈ اتھارٹی کے زیراہتمام فوڈ سے متعلق آگاہی سیمینار

مری (نمائندہ دنیا) رمضان المبارک کی آمد کے پیش نظر پنجاب فوڈ اتھارٹی نے اشیائے خوردونوش کے معیار کو یقینی بنانے اور۔۔۔

شہریوں کو محفوظ و صحت بخش خوراک کی فراہمی کیلئے ایک آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا۔ ہوٹل مالکان، دکانداروں، بیکری اونرز اور بالخصوص پکوڑے، سموسوں اور فطاری سٹالز لگانے والوں کو حفظانِ صحت کے اصولوں اور خصوصی ایس او پیز سے تفصیلی طور پر آگاہ کیا گیا، مڈپٹی ڈائریکٹر اتھارٹی جہانزیب خالد نے کہا کہ رمضان میں ناقص، مضر صحت یا غیر معیاری اشیاء فروخت کرنے والوں کو جرمانے ہونگے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

پیپلز کالونی گرائونڈ میں دکانیں بنانے پر کھلاڑیوں کا دھرنا

حافظ آباد:کمشنر کا ڈی ایچ کیو ہسپتال ‘ مریم نواز کلینک کا دورہ

کسانوں کو در پیش مسائل حل کئے جا ئینگے :گورنر پنجاب

جیل میں بانی پی ٹی آ ئی کیخلاف ناروا سلوک ‘وکلا کا احتجاج

پنجاب کالج وزیرآباد گرلز کیمپس میں سپورٹس گالا

منڈی بہا ئو الدین:گریجوایٹ کالج خواتین میں کانووکیشن

آج کے کالمز

خورشید ندیم
محبانِ اردو کیلئے خوشخبری
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
پٹواری کے بستے سے کمپیوٹرائزڈ نظام تک …(آخری)
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جماعت اسلامی بنگلہ دیش …انتخابی کامیابی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
دہشت گردی سے بے خبری
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
سرگودھا کی سیاست کا بے تاج بادشاہ
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
روزے کے چند ضروری مسائل
مفتی منیب الرحمٰن