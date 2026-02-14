صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تنخواہوں کی عدم ادائیگی، ریلوے تنظیمیں آج مظاہرہ کرینگی

  • اسلام آباد
تنخواہوں کی عدم ادائیگی، ریلوے تنظیمیں آج مظاہرہ کرینگی

مظاہرہ وزیر ریلوے حنیف عباسی کی سٹیشن آمد پر کیا جائیگا،تنخواہوں کی ادائیگی کا مطالبہ

راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار) تنخواہوں میں تاخیر، ٹریول الاؤنس اور بینولہ فنڈ نہ ملنے پر حنیف عباسی کی ریلوے سٹیشن آمد پر ریلوے تنظیمیں آج احتجاجی مظاہرہ کریں گی۔ مختلف مزدور تنظیموں کا کہنا ہے کہ تنخواہوں میں تاخیر ایک سنگین مسئلہ ہے، رمضان المبارک کے قریب آنے پر تنخواہوں میں تاخیر کی گئی تو کلاس فور کے ملازمین رمضان شریف کے مقدس مہینے میں اپنی خریداری مشکل ہو گی کیونکہ تنخواہیں 15، 15دن لیٹ آرہی ہیں، انہوں نے مطالبہ کیا کہ تنخواہوں کی کل تک ادائیگی کی جائے۔

