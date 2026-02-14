صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راولپنڈی، آئل ٹینکر میں آتشزدگی کوئی جانی نقصان نہیں ہوا

  • اسلام آباد
واقعہ عسکری 14میں پیش آیا، ریسکیو 1122نے بروقت کارروائی کر کے آگ پر قابو پایا

راولپنڈی (خبرنگار) آئل ٹینکر میں آتشزدگی، ریسکیو 1122نے بروقت کارروائی سے آگ پر قابو پا لیا، واقعہ عسکری 14میں پیش آیا، کسی جانی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی، جبکہ آگ لگنے کی وجہ جاننے کیلئے تحقیقات جاری ہیں۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر راولپنڈی انجینئر صبغت اللہ نے شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ آتش گیر مواد لے جانے والی گاڑیوں سے محفوظ فاصلہ رکھیں۔ آئل ٹینکر میں 21 ہزار لیٹر پٹرول لوڈ تھا ۔

 

 

