صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انتہاپسندی اور نفرت انگیز تقاریر پر کارروائی ہوگی ،کمشنر راولپنڈی

  • اسلام آباد
انتہاپسندی اور نفرت انگیز تقاریر پر کارروائی ہوگی ،کمشنر راولپنڈی

بیرون شہر سے آنے والے افراد پر کڑی نظر،رجسٹریشن کو یقینی بنایا جائے

راولپنڈی (نیوز رپورٹر) کمشنر راولپنڈی ڈویژن انجینئر عامر خٹک اور آر پی او خالد ہمدانی کی زیر صدارت اجلاس ہوا ،شہر میں امن و امان کے قیام اور بین المسالک ہم آہنگی کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کمشنر نے تمام افسران کو مساجد، امام بارگاہوں اور مذہبی عمارتوں کی انتظامیہ سے مکمل کوآرڈینیشن کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ بیرون شہر سے آنے والے افراد پر کڑی نظر رکھنے اور باقاعدہ شرکاء کی رجسٹریشن یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ انتہاپسندی اور نفرت انگیز تقاریر میں ملوث عناصر کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے ۔ نفرت انگیز سرگرمیوں میں ملوث افراد کے نام فورتھ شیڈول میں شامل کئے جائیں گے ۔ سیف سٹی کیمروں کی تنصیب شہر کے داخلی و خارجی راستوں، مساجد اور اہم عمارتوں پر کی جائے گی اور شہر میں داخل و خارج ہونے والے مسافروں کا مکمل ریکارڈ مرتب کیا جائے ۔ آر پی او نے کہاکہ مساجد وامام بارگاہوں کی سکیورٹی کے لئے مؤثر اور فول پروف انتظامات کو یقینی بنایا جائے گا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ڈپٹی کمشنر کاسلانوالی فاروقہ روڈ کا معائنہ،درختوں پر کی گئی لائٹنگ دیکھی

ڈپٹی کمشنر سرگودھا کا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا اچانک دورہ

ڈی سی آفس کے دروازے ہر خاص و عام کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں، ڈپٹی کمشنر

سکول ٹائم پرٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کیلئے پولیس تعینات

دنیا کی خبر پر ایکشن ،بغیر پھاٹک ریلوے کراسنگز کی رپورٹ طلب

الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے سالانہ چیرٹی ڈنرکا اہتمام

آج کے کالمز

خورشید ندیم
محبانِ اردو کیلئے خوشخبری
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
پٹواری کے بستے سے کمپیوٹرائزڈ نظام تک …(آخری)
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جماعت اسلامی بنگلہ دیش …انتخابی کامیابی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
دہشت گردی سے بے خبری
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
سرگودھا کی سیاست کا بے تاج بادشاہ
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
روزے کے چند ضروری مسائل
مفتی منیب الرحمٰن