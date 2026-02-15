صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مری، عوام کو رمضان میں ریلیف دینے کیلئے اقدامات کا اعلان

  • اسلام آباد
مری، عوام کو رمضان میں ریلیف دینے کیلئے اقدامات کا اعلان

مری (نمائندہ دنیا) وزیراعلیٰ پنجاب کی خصوصی ہدایات پر ڈپٹی کمشنر مری نے ماہِ رمضان المبارک میں عوام کو ریلیف فراہم کرنے کیلئے سبزی اور فروٹ کی فراہمی سے متعلق اہم اعلان کیا ہے۔۔

، سکیم کے تحت اسلام آباد منڈی سے مری تک سبزی و فروٹ کی ترسیل کیلئے حکومت کی جانب سے مفت گاڑی (ٹرانسپورٹ) فراہم کی جائے گی جبکہ منڈی کمیشن بھی لاگو نہیں ہوگا، انتظامیہ کے مطابق اس اقدام کا مقصد ضلع مری کے عوام کو سستی اور معیاری اشیائے خوردونوش کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے تاکہ رمضان المبارک کے دوران مہنگائی کے اثرات کم کیے جا سکیں، فوکل پرسن رانا کرامت علی کے مطابق رمضان کے مقدس مہینے میں مصنوعی مہنگائی اور ذخیرہ اندوزی کیخلاف سخت کریک ڈاؤن کیا جائیگا جس کیلئے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
نئے بنگلہ دیش کا ظہور
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
بس ایک آنکھ ہی تو ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
بنگالی چوہدری کا انتقام
رؤف کلاسرا
رشید صافی
کیا تبدیلی ناگزیر ہو چکی؟
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بنگلہ دیش کی نئی قیادت اور بدلتا ہوا جنوبی ایشیا
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک ازبک تعلقات‘ نئی جہتیں
محمد عبداللہ حمید گل