صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کا مارگلہ ٹریل تھری پر انسدادِ موٹاپا ہائیک کا انعقاد

  • اسلام آباد
اسلام آباد میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کا مارگلہ ٹریل تھری پر انسدادِ موٹاپا ہائیک کا انعقاد

اسلام آباد (اے پی پی) اسلام آباد میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج نے ڈاکٹر اکبر نیازی ٹیچنگ ہسپتال کے اشتراک سے مارگلہ ہائیکنگ ٹریل تھری پر موٹاپے کے خلاف ہائیک کا ایک پرجوش اور بامقصد انعقاد کیا۔

یہ سرگرمی محض ایک واک نہیں تھی بلکہ صحت مند طرزِ زندگی کے عملی پیغام کی جیتی جاگتی تصویر بن گئی، سات سو سے زائد شرکا، جن میں میڈیکل، ڈینٹل، فزیکل تھراپی، میڈیکل لیب ٹیکنالوجی اور نرسنگ کے طلبہ و طالبات، اساتذہ، عملی میدان میں خدمات انجام دینے والے ڈاکٹرز و سرجنز اور ہیلتھ کیئر مینجمنٹ کے نمائندگان شامل تھے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

علی پور چٹھہ: صفائی کا ناقص نظام جگہ جگہ کوڑا بد بو سے شہری پریشان

رمضان سے قبل اشیاخورونوش مہنگی انتظامیہ بے بس

خوبصورت گوجرانوالہ ،ڈی سی کا گلشن اقبال پارک کادورہ

جماعت اسلامی کے مظاہرے پر لاٹھی چارج کیخلاف احتجاج

ڈسکہ :سوئی گیس پائپ لائن لمیٹڈ کا سب ریجنل آفس قائم

فوٹو جرنلسٹ الیکشن ، نذیر مغل صدر، آصف سیکرٹری منتخب

آج کے کالمز

خورشید ندیم
محبت کا زم زم بہہ رہا ہے
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کچے کے ڈاکو
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
بنگلہ دیش کا سبق اور قیدِ عمران
بابر اعوان
میاں عمران احمد
آئی ایم ایف‘ سپر ٹیکس اور نجکاری کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عذاب ختم ہوا‘ انتخاب ختم ہوا
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
بے راہ روی کی روک تھام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر