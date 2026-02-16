صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جی سیون ون، تجاوزات، ورکشاپوں کی بھرمار، شہری پریشان

  • اسلام آباد
جی سیون ون، تجاوزات، ورکشاپوں کی بھرمار، شہری پریشان

عرصہ دراز سے کھڑی گاڑیاں سکیورٹی رسک، سڑکوں پر ڈینٹنگ، پینٹنگ شروع

اسلام آباد (سید قیصر شاہ) سی ڈی اے چیئرمین آفس سے چند فرلانگ کے فاصلے پر واقع آئی اینڈ ٹی سنٹر مائو ایریا جی سیون ون میں تجاوزات اور گاڑیوں کی ورکشاپوں کا سلسلہ عروج پر پہنچ گیا۔ عرصہ دارز سے خراب کھڑی گاڑیاں سکیورٹی رسک بھی بن گئی ہیں، ملحقہ سڑک اور گلیوں سمیت قریبی دفاتر تک کا ایریا عملی طور پر گاڑیوں کی ورکشاپوں میں تبدیل ہو کر رہ گیا ہے۔

رہی سہی کسر گندگی کے ڈھیروں نے نکال دی ہے، صبح سے رات گئے تک گاڑیوں کی مرمت ڈینٹنگ پینٹنگ کا سلسلہ جاری رہنے لگا ہے۔ گاڑیوں کے شور اور رش سے ملحقہ آبادی کے مکینوں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے اور یہاں سے گزرنا بھی مشکل ہو کر رہ گیا ہے، اسکے باوجود سی ڈی اے کے شعبہ انسداد تجاوزت اور دیگر شعبوں نے مکمل خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، اہلیان علاقہ نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

روڈ سائیڈ تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری،6دکانیں اور 9ہوٹل سربمہر

بھینس کالونی میں خالد بن ولید فلائی اوور کا افتتاح

فرنٹیئرکالونی میں ڈکیتی ، مرکزی سہولت کار رشتہ دار نکلا،دو ملزمان گرفتار

کراچی سے وصول ٹیکس کا نصف شہر کودیا جائے ،گورنر

ریسکیو 1122سندھ فائر سیفٹی ٹریننگ کیلئے متحرک

آئی ٹی اسکلز سے ملک مہینوں میں ترقی کرے گا،شزہ فاطمہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
محبت کا زم زم بہہ رہا ہے
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کچے کے ڈاکو
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
بنگلہ دیش کا سبق اور قیدِ عمران
بابر اعوان
میاں عمران احمد
آئی ایم ایف‘ سپر ٹیکس اور نجکاری کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عذاب ختم ہوا‘ انتخاب ختم ہوا
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
بے راہ روی کی روک تھام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر