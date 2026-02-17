صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رمضان المبارک میں سکیورٹی سخت ،سہولیات بہتر کی جائیں ،آئی جی

  • اسلام آباد
مساجد، امام بارگاہوں، تجارتی مراکز میں نفری بڑھانے ،جرائم روکنے کی ہدایت

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) انسپکٹر جنرل پولیس علی ناصر رضوی کی زیر صدارت سنٹرل پولیس آفس میں اجلاس ہوا۔ ماہِ رمضان المبارک کے دوران شہریوں کو زیادہ سے زیادہ سہولت اور تحفظ فراہم کرنے کے حوالے سے جامع حکمتِ عملی پر غور کیا گیا۔ آئی جی نے تمام افسران کو ہدایت کی کہ مساجد، امام بارگاہوں، تجارتی مراکز، رمضان بازاروں اور اہم عوامی مقامات پر سکیورٹی اقدامات مزید مؤثر بنائے جائیں۔ انہوں نے ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے ، اسٹریٹ کرائم کی روک تھام، گشت میں اضافے اور ایمرجنسی ریسپانس کو مزید فعال بنانے پر بھی زور دیا۔

مزید برآں ڈیوٹی پر مامور پولیس افسران وجوانوں کی فلاح و بہبود کو مدنظر رکھتے ہوئے سحر و افطار کے اوقات میں خصوصی انتظامات یقینی بنانے کی ہدایات جاری کی گئیں، تاکہ تمام افسران و جوان اپنی ذمہ داریاں خوش اسلوبی سے انجام دے سکیں۔ آئی جی نے واضح کیا کہ فورس کی ویلفیئر اولین ترجیح ہے اور اس ضمن میں تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ اجلاس میں اسلام آباد پرزن کی تعمیر سے متعلق پیش رفت کا بھی تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ 

 

