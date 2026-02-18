صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نامکمل منصوبوں کو بر وقت مکمل کیا جائے، وزیر ہائوسنگ

  • اسلام آباد
نامکمل منصوبوں کو بر وقت مکمل کیا جائے، وزیر ہائوسنگ

اسلام آباد (دنیا رپورٹ) وفاقی وزیر ہاؤسنگ ریاض پیرزادہ نے مارگلہ آرچرڈ کا دورہ کیا۔ ڈی ایچ اے اور ہاؤسنگ اتھارٹی کے سینئر افسران نے استقبال کیا۔ ڈائریکٹر لینڈ سعد بن اسد نے پروجیکٹ کے حوالے سے بریفنگ دی۔

وفاقی وزیر نے کہا کہ یہ منصوبہ وفاقی سرکاری ملازمین اور SCBAPممبران کو معیاری رہائشی سہولیات فراہم کرنے کی جانب ایک اہم اقدام ہے، انہوں نے نامکمل منصوبوں کو بر وقت تکمیل کیلئے احکامات جاری کئے۔ ہاؤسنگ اتھارٹی سرکاری ملازمین کو رہائشی سہولیات دینے کیلئے پر عزم رہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ریجن کو جرائم سے پاک کریں گے :آر پی او گوجرانوالہ

کامونکے :ٹائر جلانے والی فیکٹری کا زہریلا دھواں وبال جان

پنجاب کالج یونیورسٹی کیمپس میں شجرکاری ،کچن گارڈننگ پر تقریب

لالہ موسیٰ شہرکے اندر دونوں اوورہیڈبرج ٹوٹ پھوٹ کاشکار

رمضان المبارک میں فوڈ سیفٹی کے حوالے سے ٹیمیں تشکیل

وزیرآباد میں ریڑھی بازار کا افتتاح

آج کے کالمز

ایاز امیر
خراب تو خراب ہے کوئی کامیابی بتا دیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ذوالفقار بھٹو‘ نواز شریف اور عمران خان کا المیہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم‘ ترقی اور انفرادی آزادی
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بی این پی کی حکومت‘ چیلنجز اور توقعات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
خان کی رہائی کا مخالف کون؟
محمد حسن رضا
جویریہ صدیق
بنگلہ دیش کا نیا منظر نامہ
جویریہ صدیق