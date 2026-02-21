صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سی ڈی اے کیپٹل ہسپتال اور علی بابا میڈیکل اے کے ساتھ معاہدہ

  • اسلام آباد
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) سی ڈی اے کیپٹل ہسپتال نے علی بابا میڈیکل اے آئی کے ساتھ امیجنگ ریڈیولوجی میں مصنوعی ذہانت پر مبنی سکریننگ حل متعارف کرانے کیلئے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کر دیئے۔۔۔

 تقریب کیپٹل ہسپتال میں منعقد ہوئی جسمیں کیپیٹل ہسپتال کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر نعیم تاج اور سینئرز ڈاکٹرز سمیت علی بابا اے آئی کے نمائندگان نے شرکت کی۔ یہ اقدام چیئرمین سی ڈی اے کے وژن میں عوامی صحت کی سہولیات کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے عزم کا حصہ ہے۔ 

 

