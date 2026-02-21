صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

واہ میڈیکل کالج میں کانووکیشن کا انعقاد، طلبہ کو ڈگریاں تفویض کی گئیں

  • اسلام آباد
واہ میڈیکل کالج میں کانووکیشن کا انعقاد، طلبہ کو ڈگریاں تفویض کی گئیں

اسلام آباد (دنیا رپورٹ) واہ میڈیکل کالج نے نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز (NUMS)اور یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز (UHS)کے تعاون سے مشترکہ کانووکیشن تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں ایم بی بی ایس سیشن 2021-2025اور۔۔۔

 جنرل بی ایس این سیشن 2016-2021کے فارغ التحصیل طلبہ کو ڈگریاں تفویض کی گئیں۔ لیفٹیننٹ جنرل وسیم عالمگیر، وائس چانسلر نمز نے بطور مہمانِ خصوصی شرکت کی۔ ڈاکٹر کومل بیسٹ گریجویٹ ایوارڈ ، گولڈ میڈل اور 300,000 روپے نقد انعام حاصل کیا۔ ڈاکٹر لائبہ نے دوسری پوزیشن حاصل کی۔ 200,000روپے نقد انعام دیا گیا۔ ڈاکٹر عائشہ تیسرے نمبر پر رہیں اور 100,000روپے کا نقد انعام حاصل کیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

فیصل آباد سیوریج اپ گریڈیشن کا 23 ارب کا پیکیج شروع، دومراحل میں تکمیل جون 2027 تک ہوگی

کمشنر کا جھنگ کا دورہ، سویٹ ہوم کے بچوں میں تحائف تقسیم

ٹوبہ : ڈی سی کا رمضان نگہبان بازار کا دورہ، انتظامات کا جائزہ لیا

چنیوٹ:سلمیٰ بٹ کا رمضان بازار اور نگہبان پروگرامز کا دورہ

ڈی جی ایف ڈی اے کی شہری مسائل حل کرنے کی ہدایت

ڈی سی کا رمضان سہولت بازار جھنگ روڈ کا دورہ، قیمتوں کا جائزہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاسی جماعت یا فورس؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
مقامی اور عالمی عقلمندی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
دوزخ کا سفر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسرائیلی جارحیت کا نیا نشانہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
وطن کی فکر کر ناداں
افتخار احمد سندھو
جاوید حفیظ
کرپشن‘ اشرافیہ اور میرٹ کی پامالی
جاوید حفیظ