اسلام آباد، 6قمار بازوں سمیت 18جرائم پیشہ افراد گرفتار

  • اسلام آباد
اسلام آباد، 6قمار بازوں سمیت 18جرائم پیشہ افراد گرفتار

ترنول، سنبل، کرپا، ہمک اور شمس کالونی میں کارروائیاں،منشیات،اسلحہ برآمد

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس نے قمار بازی میں ملوث 6قمار بازوں سمیت 18جرائم پیشہ افراد کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے قبضہ سے منشیات، اسلحہ معہ ایمونیشن، داؤ پر لگی ہو ئی نقدی اور آلات قمار بازی برآمد کر لیے، گرفتارملزمان کے خلاف مقدمات درج، مزید تفتیش جاری ہے۔ اس سلسلے میں ترنول، سنبل، کرپا، ہمک اور تھانہ شمس کالونی پولیس نے 6قمار بازوں سمیت 12ملزمان کو گرفتار کرکے ان کے قبضہ سے 426گرام آئس، مختلف بور کے چار عدد پستول معہ ایمونیشن اور داؤ پر لگی نقدی اور آلات قمار بازی برآمد کر لئے، گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درج کرکے مزید تفتیش جاری ہے جبکہ مجرمان اشتہاری اور عدالتی مفرروان کی گرفتاری کیلئے چلائی جانے والی خصوصی مہم کے دوران چھ مجرمان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی۔ ایس ایس پی نے کہاکہ اسلام آباد پولیس شہریوں کی جان ومال کے تحفظ کو یقینی بنانے کیلئے ہمہ وقت مصروف عمل ہے، کسی بھی عناصر کو شہریوں کے امن میں خلل ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔

 

