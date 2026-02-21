صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تیز رفتار گاڑی حفاظتی باڑ سے جا ٹکرائی، ایک شخص جاں بحق

  • اسلام آباد
تیز رفتار گاڑی حفاظتی باڑ سے جا ٹکرائی، ایک شخص جاں بحق

حادثہ پشاور روڈ پر پیش آیا ،بیوی اور بیٹی زخمی،ضروری کارروائی کے بعد نعش ورثا کے حوالے

راولپنڈی (خبرنگار) راولپنڈی میں پشاور روڈ پر ٹریفک حادثہ میں ایک شخص جاں بحق جبکہ بیوی اور بیٹی زخمی ہوگئیں۔ تیز رفتار گاڑی حفاظتی باڑ سے جا ٹکرائی، حادثے کی اطلاع پر پولیس کے اعلی حکام بھاری نفری سمیت موقع پر پہنچ گئے، ریسکیو ٹیموں نے نعش اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ حادثے کی تحقیقات شروع کردی ہے، جاں بحق ہونے والے شخص کی نعش کو ضروری کارروائی کے بعد ورثا کے سپرد کر دیا گیا، زخمی ماں بیٹی کی حالت بھی تشویشناک ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

کمشنر کا اجلاس‘پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی کارکردگی پر بریفنگ

منشیات مقدمات،پراسیکیوٹرز اور پولیس افسروں کی تربیتی ورکشاپ

کمشنر سرگودھا نے واسا کی ترقیاتی سکیموں کا معائنہ کیا

ڈی پی او خوشاب ڈاکٹر عمارہ نے سکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا

ایس پی انوسٹی گیشن کا تھانہ بھیرہ و میانی کا اچانک دورہ

نگہبان رمضان کی رقوم میں کٹوتی کرنے والا نوسر باز گرفتار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاسی جماعت یا فورس؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
مقامی اور عالمی عقلمندی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
دوزخ کا سفر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسرائیلی جارحیت کا نیا نشانہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
وطن کی فکر کر ناداں
افتخار احمد سندھو
جاوید حفیظ
کرپشن‘ اشرافیہ اور میرٹ کی پامالی
جاوید حفیظ