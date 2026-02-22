صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نجی ہائوسنگ سوسائٹی رقم نہیں دے رہی،انصاف دلایا جائے ،متاثرین

  • اسلام آباد
راجڑ اور پنڈ پڑیاں میں سینکڑوں کنال زمینیں خریدیں،پچاس لاکھ زر بیعانہ دیا

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) راولپنڈی کی نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے متاثرین سردار فاروق احمد، نمبردار محمد عارف اور علی زمان نے کہا ہے کہ نجی ہاؤسنگ سوسائٹی انتظامیہ نے دھوکہ دہی کے ذریعے انکی راجڑ اور پنڈ پڑیاں میں واقع سینکڑوں کنال زمینوں پر قبضہ کر رکھا ہے ،ادائیگی سے انکاری ہے، اپنی رقوم سے دستبردار نہیں ہونگے ، آر ڈی اے خاموش تماشائی کا کردار ادا نہ کرے، اعلیٰ حکام متاثرین کی آواز سنیں اور انہیں انصاف مہیا کریں بصورت دیگر دھرنا دینے اورسڑکیں بند کرنے پر مجبور ہونگے۔ نیشنل پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے متاثرین کا کہنا تھا کہ کی نجی ہاؤسنگ سوسائٹی نے ان سے اربوں روپے کی سینکڑوں کنال زمینیں خریدیں اور صرف پچاس لاکھ زر بیعانہ دیا، جبکہ بقایا رقم دینے سے انکاری ہے ، رقم کا تقاضا کرنے پر اپنے غنڈوں کے ذریعے ہراساں کیا جاتا ہے اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ انکی دو گاڑیاں اور لاکھوں روپے نقد مافیا نے لئے مگرتھانہ بنی اور آر اے بازار پولیس نے الٹا انکے خلاف جعلی اور جھوٹی ایف آئی آر درج کر کے انہیں گرفتار کر لیا ۔

 

