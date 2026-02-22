صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہائیکورٹ بار کے الیکشن 28فروری کو ہونگے، حتمی فہرست جاری

  • اسلام آباد
ہائیکورٹ بار کے الیکشن 28فروری کو ہونگے، حتمی فہرست جاری

سعید یوسف، فیصل، آفتاب صدر، قاسم، صالح اور مصباح سیکرٹر ی کے امیدوار 6500مرد وخواتین وکلا اپنا حق رائے دہی استعمال کرینگے، ایگزیکٹو امیدوار بلامقابلہ منتخب

راولپنڈی (خبرنگار) ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن راولپنڈی کے الیکشن بورڈ نے بار کے سالانہ انتخابات کیلئے امیدواروں کی حتمی فہرست جاری کردی ہے، 28فروری کو ہونے والے انتخابات میں 6500کے قریب مرد وخواتین وکلا اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے، الیکشن بورڈ کی طرف سے جاری حتمی فہرست کے تحت ایڈیشنل سیکرٹری اور لائبریری سیکرٹری کی نشست کے علاوہ ایگزیکٹو ممبران کی 6نشستوں پر تمام امیدوار بلامقابلہ منتخب ہوچکے ہیں،حتمی فہرست کے مطابق صدارت کیلئے سعید یوسف، فیصل بٹ اور آفتاب عالم کے درمیان مقابلہ ہوگا، سینئر نائب صدر کی نشست پر صائمہ شجعی اور شازیہ یوسف، نائب صدر پر نائلہ فردوس کیانی اور ثاقب حسین مدمقابل ہوں گے، سیکرٹری جنرل کی نشست پر قاسم محمود ، صالح محمد اور مصباح عزیز کے درمیان مقابلہ ہوگا، جوائنٹ سیکرٹری کی نشست پر فہد فیاض اور شہزاد مد مقابل ہوں گے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

مزید نئی بسیں متعارف کرانے کا فیصلہ

ٹینکر سسٹم بند،لوگوں کو لائنوں سے پانی فراہم کیا جائے : سندھ ہائیکورٹ

ضلع ملیر میں سڑک کی تعمیر و بحالی منصوبے کا سنگ بنیاد

ماہِ رمضان میں غیر اعلانیہ لوڈشیڈنگ میں اضافہ

نامکمل ترقیاتی منصوبے عذاب بن گئے ،منعم ظفر

سولجر بازار میں گیس دھماکہ،عمارت کے مالک کا 7روزہ جسمانی ریمانڈ

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
کوئی ٹرمپ کو روکے!
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اخوتِ مسلمہ کی حالت تو ذرا دیکھ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جہاز خریدنا ضروری تھا؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
کابل کی عہد شکنی
رشید صافی
عمران یعقوب خان
فلٹریشن
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
ایران امریکہ کشیدگی‘ عالم اسلام کا نیا امتحان
محمد عبداللہ حمید گل