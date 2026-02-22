صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نئے ڈریس کوڈ کانفاذ، گاؤن مارکیٹ سے غائب

  • ملتان
نئے ڈریس کوڈ کانفاذ، گاؤن مارکیٹ سے غائب

ملتان (خصوصی رپورٹر)سرکاری سکولوں کے اساتذہ کے لئے نئے ڈریس کوڈ کے نفاذ کے بعد بازاروں میں گاؤن کی قیمتوں میں اچانک ہوشربا اضافہ ہوگیا ۔۔

جبکہ کئی مقامات پر مطلوبہ ڈیزائن اور رنگ کے گاؤن مارکیٹ سے غائب ہوگئے ، جس کے باعث اساتذہ کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔محکمہ تعلیم کی جانب سے مخصوص ڈریس کوڈ متعارف کرائے جانے کے بعد گاؤن کی طلب میں غیرمعمولی اضافہ دیکھنے میں آیا۔ مانگ بڑھتے ہی بعض دکانداروں نے قیمتیں بڑھا دیں اور چند ہی دنوں میں نرخوں میں نمایاں اضافہ کردیا گیا۔ اساتذہ کا کہنا ہے کہ جو گاؤن چند روز قبل مناسب قیمت پر دستیاب تھے ، وہ اب کئی گنا مہنگے ہوچکے ہیں۔اساتذہ کے مطابق سادہ چھ بٹن والا گاؤن جو پہلے کم قیمت میں مل جاتا تھا، اب 1200 روپے تک فروخت کیا جا رہا ہے۔

 ، وہ بھی ناقص کپڑے اور کمزور سلائی کے ساتھ۔ کئی خواتین اساتذہ نے شکایت کی کہ نہ صرف قیمتیں بڑھائی گئیں بلکہ معیاری کپڑا بھی دستیاب نہیں، جبکہ بعض مارکیٹوں میں مخصوص رنگ اور ڈیزائن مکمل طور پر ناپید ہیں۔ متعدد اساتذہ کو مختلف بازاروں کے چکر لگانے کے باوجود مطلوبہ لباس نہیں مل سکا جس سے ذہنی کوفت میں اضافہ ہوا۔اساتذہ تنظیموں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت قیمتوں کو کنٹرول کرنے اور معیار کو یقینی بنانے کے لئے فوری اقدامات کرے ۔ دوسری جانب بعض تاجروں کا کہنا ہے کہ اچانک طلب بڑھنے سے سپلائی متاثر ہوئی جس کے باعث قیمتوں میں اضافہ ہوا۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

تمام تعمیراتی مقامات کو مکمل طور پر گھیرنا لازمی قرار

میٹرک ،انٹر فیل طلبہ کیلئے فری سکل ٹریننگ پروگرام کا اعلان

بھاٹی سے داتادربار زیرزمین پیدل گزرگاہ کی تعمیر کاآغاز

رمضان :نرخ آسمان پر ، پھل صارفین کی پہنچ سے باہر

آٹھویں کے سالانہ بورڈ امتحانات 9 مارچ سے شروع

زیرِ زمین پارکنگ پلازا کیلئے کھدائی کا 70 فیصد حصہ مکمل

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
کوئی ٹرمپ کو روکے!
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اخوتِ مسلمہ کی حالت تو ذرا دیکھ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جہاز خریدنا ضروری تھا؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
کابل کی عہد شکنی
رشید صافی
عمران یعقوب خان
فلٹریشن
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
ایران امریکہ کشیدگی‘ عالم اسلام کا نیا امتحان
محمد عبداللہ حمید گل