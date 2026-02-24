صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد میں سرچ آپریشن ،61مشکوک افراد تھانے بند

  • اسلام آباد
اسلام آباد میں سرچ آپریشن ،61مشکوک افراد تھانے بند

سہالہ، سیکرٹریٹ، گولڑہ، بنی گالہ اور انڈسٹریل ایریا میں کارروائیاں ،منشیات ،اسلحہ برآمد

 اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) وفاقی دارالحکومت میں جرائم پیشہ عناصر اور غیر قانونی مقیم افراد کے خلاف بڑے پیمانے پر گرینڈ سرچ آپریشنز جاری ہیں، تھانہ سہالہ، تھانہ سیکرٹریٹ، تھانہ گولڑہ، تھانہ بنی گالہ اور تھانہ انڈسٹریل ایریا کے علاقوں میں وسیع پیمانے پر کارروائیاں کیں۔ آپریشن کے دوران 549 افراد اور 202 گھرانوں کی جانچ پڑتال کی گئی جبکہ 73 دوکانوں اور 38 ہوٹلز کی بھی چھان بین کی گئی۔ اس کے علاوہ 198 موٹر سائیکلوں اور 51 گاڑیوں کی تفصیلی جانچ کی گئی، جس کے نتیجے میں 61 مشکوک افراد، 8 موٹر سائیکلیں اور ایک گاڑی مزید تحقیقات کے لیے متعلقہ تھانوں میں منتقل کی گئیں۔ اسلحہ، ایمونیشن، ہیروئن اور شراب بھی برآمد کی گئی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

متعلقہ افسران کو نئے قانونی نکات سے مکمل آگاہ کیا جائے ،کمشنر

رمضان سہولت بازار، نگہبان دستر خوان کے انتظامات اور اشیاء خوردونوش کی قیمتوں کا تفصیلی جائزہ

ڈپٹی کمشنر کازیرِ تعمیر گورنمنٹ انگلش میڈیم پرائمری سکول کا دورہ

یونیورسٹی آف سرگودھا میں کنٹرولر امتحانات کے زیرِ اہتمام تقریب

ڈاکٹر ہارون الرشید کی نماز جنازہ ،سرکاری اعزاز کیساتھ سپردخاک

خوشاب کے ایک ریٹیلر شاویز افغانی کو قانون کی گرفت میں لے لیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قیدی سے ملاقات
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
دس ارب روپے اڑتیس ملین ڈالر ہوتے ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غزہ میں فیصلہ سازی کون کرے گا؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
رشید صافی
خوارج کے ٹھکانوں پر کاری ضرب
رشید صافی
سلمان غنی
امریکہ کا پاکستان کی طرف جھکاؤ
سلمان غنی
حافظ محمد ادریس
انعاماتِ ربّانی
حافظ محمد ادریس