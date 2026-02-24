صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • اسلام آباد
اسلام آباد (دنیا رپورٹ ) بی آئی ایس پی نے اپنے فلیگ شپ اسٹنٹنگ پریوینشن انیشیٹو، بینظیر نشوونما پروگرام کے لئے ریئل ٹائم ڈیجیٹل ڈیش بورڈ کا آغاز کیا ہے۔۔۔

 جو پاکستان کے صحت اور سماجی تحفظ کے نظاموں میں کارکردگی کی نگرانی کو مضبوط بنانے اور ڈیٹا پر مبنی فیصلہ سازی کو فعال کرنے میں ایک بڑا قدم ہے ۔ڈیش بورڈ کا افتتاح چیئرپرسن بی آئی ایس پی سینیٹر روبینہ خالد نے وفاقی وزیر برائے غربت کے خاتمے اور سماجی تحفظ سید عمران شاہ اور ترقیاتی شراکت داروں کے ساتھ کیا۔ روبینہ خالد نے کہا کہ ملک تب ہی ترقی کرے گا جب ہم سب مل کر کام کریں گے ۔ 

 

