صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آئی جی نے شہریوں کی شکایات سنیں، ریلیف کیلئے ہدایات جاری

  • لاہور
آئی جی نے شہریوں کی شکایات سنیں، ریلیف کیلئے ہدایات جاری

لاہور(کرائم رپورٹر)آئی جی پنجاب عبدالکریم نے شہریوں سے براہ راست رابطے اور پولیس سروسز سے متعلق شکایات سننے کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے 1787 کمپلینٹ سنٹر پر بذریعہ فون متعدد شہریوں سے گفتگو میں شکایات کا جائزہ لیا ۔۔

ا ۔ چکوال، فیصل آباد ، خانیوال کے شہریوں شکایات پر ڈی پی اوز اور سی پی اوکی فوری اندراج مقدمہ اور ریلیف فراہم کرنے کی ہدایات جاری کیں واضح کیا کہ ایف آئی آر اندراج میں غیر ضروری تاخیر، ناقص تفتیش اور شہریوں سے بدسلوکی پرسخت کارروائی کی جائیگی۔ سی ایم کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم، پی ایم پورٹل اور 1787 سمیت تمام ذرائع سے موصول شکایات کو مقررہ وقت میں حل کیا جائے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ترقیاتی اسکیموں میں رکاوٹیں دور کرنے کی ہدایت

کمشنر کی ہدایت پر 71 سپراسٹورز میں رمضان کاؤنٹر قائم

آئی جی کی زیر صدارت اجلاس، سکیورٹی سخت کرنیکی ہدایت

ڈا ؤیونیورسٹی ، متعدی بیماریوں کی جدید لیبارٹری کا افتتاح

سندھ فوڈ اتھارٹی میں اصلاحات،مزید بھرتیاں ولیبارٹریز قائم

گورنر ہاؤس میں امیدِ رمضان کے تحت افطار و ڈنر

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قیدی سے ملاقات
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
دس ارب روپے اڑتیس ملین ڈالر ہوتے ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غزہ میں فیصلہ سازی کون کرے گا؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
رشید صافی
خوارج کے ٹھکانوں پر کاری ضرب
رشید صافی
سلمان غنی
امریکہ کا پاکستان کی طرف جھکاؤ
سلمان غنی
حافظ محمد ادریس
انعاماتِ ربّانی
حافظ محمد ادریس