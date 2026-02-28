صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہریوں کی جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح، آئی جی اسلام آباد

  • اسلام آباد
شہریوں کی جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح، آئی جی اسلام آباد

سکیورٹی کو مزید موثر بنانے کیلئے ایس ایس پی سکیورٹی و آپریشنز بلاک کا افتتاح

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) انسپکٹر جنرل پولیس علی ناصر رضوی نے ایس ایس پی سکیورٹی و آپریشنز بلاک کا افتتاح کر دیا۔ آئی جی نے کہا کہ نئے سکیورٹی ونگ کے قیام سے حساس تنصیبات، اہم مقامات اور خصوصی تقریبات کی سکیورٹی مزید مؤثر ہو گی۔ سکیورٹی اُمور کی بہتر مانیٹرنگ، مربوط حکمتِ عملی اور فوری رسپانس ممکن ہوگا جبکہ سکیورٹی آپریشنز میں ہم آہنگی، پیشہ ورانہ صلاحیت اور کارکردگی میں نمایاں بہتری آئے گی، اسلام آباد پولیس کی اولین ترجیح شہریوں کے جان و مال کا تحفظ ہے ۔آئی جی اسلام آباد سید علی ناصر رضوی نے ایس ایس پی پرزنز اسلام آباد علی اکبر اور ایس ایس پی SWATفورس کلیم اللہ خٹک کے ساتھ ملاقات کی، انہوں نے ایس ایس پی پرزنز سے اسلام آباد ماڈل جیل کے تعمیراتی کام کے حوالے سے بریفنگ لی اور انہیں تعمیراتی کام کو جلد پایہ تکمیل تک پہنچانے کیلئے ہدایات جاری کیں۔ 

 

