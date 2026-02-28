صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس کا چھاپہ،بچی سے زیادتی کا ملزم گرفتار

  • ملتان
پولیس کا چھاپہ،بچی سے زیادتی کا ملزم گرفتار

وہاڑی،دوکوٹہ (خبر نگار،نمائندہ خصوصی،نامہ نگار)پانچ سالہ بچی (ع)سے زیادتی ،پولیس کا ملزم کو گرفتار کرنے کے لیے چھاپہ،فرار کی کوشش کے دوران نیفے میں پستول چلنے سے ملزم زخمی ہوگیا۔۔

 ،علاج معالجے کے لیے ہسپتال ریفر کر دیا گیا۔ تفصیل کے مطابق نواحی چک نمبر 124 ڈبلیو بی کے رہائشی محمد وسیم ولد محمد جمیل شیخ کی پانچ سالہ بیٹی (ع)دکان سے کھانے پینے کے لیے چیز خریدنے جا رہی تھی کہ ملزم محمد عمر ولد لیاقت شیخ سکنہ 124 ڈبلیو بی نے اس کو بیٹھک میں لے جا کر زبردستی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا جس پر پولیس تھانہ ٹبہ سلطان پور نے مقدمہ درج کیا جبکہ ملزم فرار ہو گیا تھا ۔ایس ایچ او ٹبہ سلطانپورچودھری اشرف ظہور نے ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپہ مارا تو ملزم بھاگ کھڑا ہوا جس وجہ سے اس کے نیفے میں موجود پستول چل گیا جس سے وہ شدید زخمی ہو گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ڈپٹی کمشنر خوشاب نے زراعت آفس میں موجود مسجد کے نئے ہال کی تعمیر کا سنگ بنیاد دیا

اسسٹنٹ کمشنر شاہپور کا پیرا فورس کے ہمراہ جھاوریاں کا دورہ

خوشاب کے داخلی و خارجی راستوں پر سکیورٹی انتظامات کا تفصیلی جائزہ

مہنگائی کرنیوالوں کے خلاف پیرا فورس کا کریک ڈاؤن، متعدد گرانفروشوں اور چکن فروشوں کو جرمانے عائد

منشیات کیخلاف مہم ،چار افراد گرفتار ،اسلحہ اور دیسی شراب پر آمد

مرغوں کے لین دین پر فائرنگ ، نوجوان جاں بحق

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پاک افغان جنگ اور اہلِ مذہب کا مخمصہ
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ہماری اشرافیہ اور اَنا کی تسکین
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈائیلاگ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے
افتخار احمد سندھو
جاوید حفیظ
آج کا مشرقِ وسطیٰ اور پاکستان
جاوید حفیظ
آصف عفان
رب مجھے معاف کرے
آصف عفان