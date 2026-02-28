صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گرانفروشی کیخلاف گرینڈ آپریشن، لاکھوں روپے جرمانہ

  • ملتان
گرانفروشی کیخلاف گرینڈ آپریشن، لاکھوں روپے جرمانہ

اوورچارجنگ، ذخیرہ اندوزی پر کارروائیاں،پرائس کنٹرول مجسٹریٹس فیلڈ میں متحرک

ملتان(وقائع نگار خصوصی )ماہِ رمضان المبارک میں اشیائے خورونوش کی قیمتوں میں استحکام یقینی بنانے کیلئے ضلعی انتظامیہ کا بھرپور کریک ڈاؤن جاری ہے ۔ محمد نعمان صدیق کی ہدایت پر پرائس کنٹرول مجسٹریٹس نے گزشتہ 10 روز کے دوران ضلع بھر میں 19 ہزار سے زائد انسپکشنز مکمل کیں۔ضلعی انتظامیہ کی کارروائیوں کے دوران 29 گراں فروشوں کو گرفتار کیا گیا جبکہ خلاف ورزیوں پر 24 لاکھ 42 ہزار روپے سے زائد کے جرمانے عائد کئے گئے ۔ مختلف مارکیٹس، کریانہ سٹورز، سبزی و فروٹ شاپس اور ہول سیل پوائنٹس کی چیکنگ کے دوران سرکاری نرخناموں کی خلاف ورزی، اوورچارجنگ اور ذخیرہ اندوزی پر سخت ایکشن لیا گیا۔ڈپٹی کمشنر محمد نعمان صدیق نے 51 پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کو خصوصی ٹاسک سونپتے ہوئے واضح کیا ہے کہ ماہِ رمضان میں کسی کو بھی من مانے نرخ وصول کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور سرکاری ریٹس لسٹ پر عملدرآمد ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو ریلیف کی فراہمی حکومتِ پنجاب کی اولین ترجیح ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

مضر صحت اشیا،3افطار پوائنٹس او ریونٹس کو جرمانے

کتے نے بزرگ شخص کو کاٹ لیا

3ایس ایچ اوز تبدیل

سیلز ٹیکس کی عدم ادائیگی پر سوک سینٹر کا بکنگ آفس سیل

گوجرانوالہ ٹیچنگ ہسپتال کے سابق ایم ایس ڈاکٹر سہیل انجم ریٹائرڈ

ریلوے پلیٹ فارم ٹکٹ مہنگا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پاک افغان جنگ اور اہلِ مذہب کا مخمصہ
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ہماری اشرافیہ اور اَنا کی تسکین
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈائیلاگ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے
افتخار احمد سندھو
جاوید حفیظ
آج کا مشرقِ وسطیٰ اور پاکستان
جاوید حفیظ
آصف عفان
رب مجھے معاف کرے
آصف عفان