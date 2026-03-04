صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں کم عمر بچوں کی پرورش سے متعلق ورکشاپ

  اسلام آباد
علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں کم عمر بچوں کی پرورش سے متعلق ورکشاپ

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں رمضان المبارک کی مناسبت سے رمضان المبارک میں کم عمر بچوں کی پرورش، نشوونما، غذائیت اور نفسیات کے موضوع پر ایک روزہ ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔

ڈین فیکلٹی آف سائنس، پروفیسر ڈاکٹر شیر محمد نے کہا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں بچوں کی پرورش کریں، رمضان المبارک نہ صرف روحانی تربیت کا مہینہ ہے بلکہ یہ بچوں میں نظم و ضبط، صبر اور ہمدردی جیسی مثبت اقدار پیدا کرنے کا بہترین موقع بھی فراہم کرتا ہے۔

