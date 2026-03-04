صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد کو پر امن شہر بنانا اولین ترجیح ،ایس ایس پی آپریشنز

  • اسلام آباد
اسلام آباد کو پر امن شہر بنانا اولین ترجیح ،ایس ایس پی آپریشنز

اسلام آباد(خصوصی رپورٹر)ایس ایس پی آپریشنز قاضی علی رضا نے شہریوں کے جان و مال کے تحفظ اور دارالحکومت میں امن و امان کے قیام کو یقینی بنانے کے لئے پولیس کی مختلف ٹیموں کو خصوصی بریفنگ دی۔

انہوں نے کہا کہ شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی، عوام کی آسانی اور متبادل راستوں سے متعلق بروقت راہنمائی فراہم کرنا بھی ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے ، قانون نافذ کرنے کے عمل کو مؤثر اور جدید خطوط پر استوار کرینگے تاکہ وفاقی دارالحکومت کو پرامن اور محفوظ شہر بنایا جا سکے۔

