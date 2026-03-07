صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راولپنڈی ویمن یونیورسٹی میں یومِ خواتین کے موقع پر آرٹ نمائش کا انعقاد

  • اسلام آباد
راولپنڈی ویمن یونیورسٹی میں یومِ خواتین کے موقع پر آرٹ نمائش کا انعقاد

راولپنڈی (دنیا رپورٹ) راولپنڈی ویمن یونیورسٹی کے شعبہ فائن آرٹس کے زیرِ اہتمام بین الاقوامی یومِ خواتین کے موقع پر خواتین کی بااختیاری کے عنوان سے ایک خوبصورت آرٹ نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ نمائش کا مقصد معاشرے میں خواتین کے کردار، جدوجہد اور ۔۔

کامیابیوں کو فن کے ذریعے اجاگر کرنا تھا۔ نمائش کا افتتاح شعبہ انگریزی کے سربراہ پروفیسر ڈاکٹر روح الامین نے یونیورسٹی کے سینئر فیکلٹی ممبران اور انتظامیہ کے پرنسپل افسران کے ہمراہ کیا، نمائش میں طالبات کی جانب سے تیار کردہ مختلف فن پارے پیش کیے گئے جن میں ڈیجیٹل اور ہاتھ سے تیار کردہ ڈرائنگز، پوسٹرز اور مجسمے شامل تھے۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

پٹرول مہنگا ہونے پر مہنگائی کا نیا طوفان، شہری پریشان

آلودگی پھیلانیوالے 111 انڈسٹریل یونٹس کی شفٹنگ کا فیصلہ

ڈویلپمنٹ کمیٹی کا اجلاس ،منصوبوں کی بروقت تکمیل کا جائزہ

ایف ڈی اے ون ونڈو کاؤنٹر، 219 افراد کو ریلیف فراہم

ڈی سی ، اے سی کا بس سٹینڈ ، ٹریٹمنٹ پلانٹ کامعائنہ

قوانین پر عمل کرکے سفرمحفوظ بنائیں:ڈی سی ،ڈی پی او

آج کے کالمز

خورشید ندیم
شیعہ سنی اختلاف کیا سیاسی وحدت میں حائل ہے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اخلاقی اقدار اب لغت میں ہی رہ گئی ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جنگ کے جواز کی تلاش
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرقِ وسطیٰ کی آخری جنگ؟… (2)
ڈاکٹر رشید احمد خاں
کنور دلشاد
ایران کی جنگی حکمت عملی
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
افغانستان کی پاکستان کے ساتھ مخاصمت کی تاریخ
افتخار احمد سندھو