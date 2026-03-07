صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غیر قانونی ہاؤسنگ سکیمیں ، سمندری روڈ پر4دفاتر سیل

  • فیصل آباد
غیر قانونی ہاؤسنگ سکیمیں ، سمندری روڈ پر4دفاتر سیل

ڈویلپرزاپنے ذمہ واجبات فوری طور پر ادا کریں : ایف ڈی اے کی ہدایت

فیصل آباد (سٹی رپورٹر)ڈائریکٹر جنرل ایف ڈی اے محمد آصف چودھری کی ہدایات پر نادہندہ اور غیر قانونی ہاؤسنگ سکیموں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے ۔ اس سلسلے میں ایف ڈی اے کی انفورسمنٹ ٹیم نے کارروائی کرتے ہوئے سمندری روڈ پر چار نادہندہ اور غیر قانونی ہاؤسنگ سکیموں کے دفاتر کو سیل کر دیا۔ڈویلپرز کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنے ذمہ واجبات فوری طور پر ادا کریں اور ہاؤسنگ سکیموں کے قیام کے لیے تمام قانونی و محکمانہ تقاضے پورے کر کے باقاعدہ منظوری حاصل کریں، بصورت دیگر مزید قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ اسماء محسن کی زیر نگرانی اسٹیٹ آفیسر انیب اسلم رندھاوا کی سربراہی میں ایف ڈی اے کی انفورسمنٹ ٹیم بعض ہاؤسنگ سکیموں کے نادہندہ ڈویلپرز سے بقایا جات کی وصولی کے لیے سرگرم عمل ہے ۔ 

 

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
شیعہ سنی اختلاف کیا سیاسی وحدت میں حائل ہے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اخلاقی اقدار اب لغت میں ہی رہ گئی ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جنگ کے جواز کی تلاش
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرقِ وسطیٰ کی آخری جنگ؟… (2)
ڈاکٹر رشید احمد خاں
کنور دلشاد
ایران کی جنگی حکمت عملی
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
افغانستان کی پاکستان کے ساتھ مخاصمت کی تاریخ
افتخار احمد سندھو