صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آئی جی اسلام آباد کی کھلی کچہری درخواستوں پر فوری احکامات جاری

  • اسلام آباد
آئی جی اسلام آباد کی کھلی کچہری درخواستوں پر فوری احکامات جاری

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) انسپکٹر جنرل پولیس علی ناصر رضوی کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ ضلع بھر میں سکیورٹی انتظامات، سرچ اینڈ کومبنگ آپریشنز، انسدادِ دہشت گردی کے سلسلے میں جاری کارروائیوں اور ۔۔

شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کیلئے اٹھائے گئے اقدامات کا جائزہ لیا۔ بعدازاں آئی جی نے کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ آئی جی نے تمام شہریوں کی شکایات اور افسران کے مسائل توجہ سے سنے اور ان کے فوری حل کیلئے موقع پر ہی متعلقہ افسران کو واضح ہدایات جاری کیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
شیعہ سنی اختلاف کیا سیاسی وحدت میں حائل ہے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اخلاقی اقدار اب لغت میں ہی رہ گئی ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جنگ کے جواز کی تلاش
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرقِ وسطیٰ کی آخری جنگ؟… (2)
ڈاکٹر رشید احمد خاں
کنور دلشاد
ایران کی جنگی حکمت عملی
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
افغانستان کی پاکستان کے ساتھ مخاصمت کی تاریخ
افتخار احمد سندھو