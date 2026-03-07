صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہریوں کی فلاح و بہبود، بہتر سہولیات فراہمی ترجیح، رندھاوا

  • اسلام آباد
مختلف بنیادی ہیلتھ مراکز میں جاری اپگریڈیشن اور تزئین و آرائش کے کاموں کا جائزہ

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) چیئرمین سی ڈی اے و چیف کمشنر محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت اسلام آباد میں مختلف منصوبوں اور اقدامات پر پیشرفت کا جائزہ لینے کیلئے اجلاس ہوا۔ متعلقہ افسران نے اسلام آباد میں عوامی فلاح و بہبود کیلئے شروع کئے گئے منصوبوں اور اقدامات کے حوالے سے بریفنگ دی۔ اجلاس میں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں مختلف بنیادی ہیلتھ مراکز (BHUs)میں جاری اپگریڈیشن اور تزئین و آرائش کے کاموں کا جائزہ لیا گیا۔ چیئرمین سی ڈی اے نے کہا کہ سی ڈی اے شہریوں کی فلاح و بہبود اور بہتر سہولیات فراہم کرنے کیلئے انتہائی پرعزم ہے۔

 

