آئی ٹی پی اْڑان سکوٹی اینڈ موٹر رائیڈنگ سکول کے پہلے بیچ کی گریجویشن تقریب

  • اسلام آباد
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد ٹریفک پولیس ہیڈکوارٹرز فیض آباد میں آئی ٹی پی اْڑان سکوٹی اینڈ موٹر رائیڈنگ سکول کے پہلے بیچ کی گریجویشن تقریب کا انعقاد کیا گیا۔۔۔۔

 تقریب میں چیف ٹریفک آفیسر کیپٹن (ر) حمزہ ہمایوں نے بطور مہمانِ خصوصی شرکت کی جبکہ دیگر پولیس افسران بھی اس موقع پر موجود تھے، پہلے بیچ میں 100خواتین نے اپنی تربیت مکمل کی۔ تربیت کے دوران انہیں کار اور سکوٹی چلانے کی عملی مہارت سکھائی گئی۔ سی ٹی او نے تقریب کے دوران تمام خواتین میں ڈرائیونگ لائسنس اور اسناد تقسیم کیں۔ 

 

