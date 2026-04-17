خان گڑھ میں برائلر گوشت مہنگا، عوام شدید پریشان
خان گڑھ (نامہ نگار) خان گڑھ میں برائلر گوشت کی قیمتوں میں اچانک اور بے قابو اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے جسکے باعث شہری شدید مشکلات سے دوچار ہیں۔
فارمی مرغی فروش سرکاری نرخوں کو نظر انداز کرتے ہوئے من مانی قیمتوں پر گوشت فروخت کر رہے ہیں جبکہ متعلقہ انتظامیہ کی خاموشی سوالیہ نشان بن گئی ہے ۔شہریوں کے مطابق چند دنوں کے دوران گوشت کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ ہوا ہے جسکے باعث یہ عام آدمی کی دسترس سے باہر ہوتا جا رہا ہے ۔ غریب اور متوسط طبقہ پہلے ہی مہنگائی کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے اور اس اضافے نے ان کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ دکاندار سرکاری ریٹ لسٹ کی کھلی خلاف ورزی کر رہے ہیں مگر ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی۔ عوامی حلقوں نے ضلعی انتظامیہ سے فوری نوٹس لینے اور ناجائز منافع خوری کے خلاف سخت اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے ۔سماجی و عوامی حلقوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر قیمتوں کو کنٹرول نہ کیا گیا تو عوامی بے چینی میں اضافہ ہو سکتا ہے ۔ انہوں نے حکام بالا سے فوری کارروائی اور شہریوں کو ریلیف فراہم کرنے کی اپیل کی ہے۔