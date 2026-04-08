کفایت شعاری، ایندھن بچائو، ایس او پیز پر عملدرآمد کی ہدایت

  • اسلام آباد
چیف کمشنر کی زیر صدارت اجلاس ، حکام کی بریفنگ ،احکامات پر عملدرآمد کی یقین دہانی

 اسلام آباد(دنیا رپورٹ )چیف کمشنر اسلام آباد و چیئرمین سی ڈی اے سہیل اشرف کی زیر صدارت اسلام آباد میں کفایت شعاری اور ایندھن کے بچاؤ کے اقدامات پر عملدرآمد کے حوالے سے اجلاس ہوا۔ ڈپٹی کمشنر عرفان نواز اور متعلقہ افسران نے احکامات پر مکمل عملدرآمد کیلئے کئے گئے اقدامات کے حوالے سے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ کفایت شعاری اور ایندھن کے بچاؤ کیلئے تمام اقدامات کو فوری نافذ العمل کیا جارہا ہے۔

تمام دکانیں، ڈیپارٹمنٹل سٹورز، بازار، مارکیٹس اور شاپنگ مالز پورے ہفتے رات 8 بجے بند ہونگے اور خلاف ورزی کی صورت میں سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائیگی۔اسی طرح بیکریوں، ریسٹورنٹس, تندور اور کریانہ سٹورز کو پورے ہفتے رات 10 بجے مکمل بند کیا جائیگا۔ آئی جی نے کہا کہ ان اقدامات پر عملدرآمد کو یقینی بنانے کیلئے اسلام آباد پولیس ضلعی انتظامیہ کے ساتھ ملکر کام کریگی۔ چیئرمین سی ڈی اے نے کہا کہ ضلعی انتظامیہ اور اسلام آباد پولیس مشترکہ ٹیم کے طور پر ایس او پیز پر عملدرآمد کو یقینی بنائیں اور رات 10 بجے کے بعد تمام متعلقہ کاروباری سرگرمیاں مکمل طور پر بند کر دی جائیں۔

