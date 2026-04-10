سرکاری ملازمین، وسائل کا سیاسی استعمال غیر قانونی:پشاور ہائیکورٹ

  • اسلام آباد
تمام اداروں کو آئین و قانون کے دائرے میں کام کا پابند کیا جائے :چیف سیکرٹری کو ہدایت آئی جی خیبرپختونخوا پولیس کا کسی سیاسی مقصد کیلئے استعمال نہ ہونا یقینی بنائیں:تفصیلی فیصلہ

پشاور (این این آئی) پشاور ہائیکورٹ نے سیاسی جلسوں میں سرکاری وسائل کے استعمال کے خلاف کیس میں 28صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ جسٹس صاحبزادہ اسداللہ نے سرکاری ملازمین، وسائل اور مشینری کے سیاسی استعمال کو غیر قانونی قرار دیا۔ عدالت نے فیصلے میں قرار دیا کہ صوبے کا وزیر اعلیٰ سرکاری وسائل کا آئینی نگران اور محافظ ہوتا ہے ، سرکاری ملازمین اور وسائل کا استعمال صرف عوام کی فلاح و بہبود کیلئے ہونا چاہئے ۔ عدالت نے کہا سرکاری مشینری کا استعمال آئین میں طے شدہ طریقہ کار کے مطابق ہونا ضروری ہے ، اختیارات سے تجاوز قانونی و اخلاقی خلاف ورزی کے زمرے میں آتا ہے ۔ فیصلے میں چیف سیکرٹری کو ہدایت کی گئی کہ تمام اداروں کو آئین اور قانون کے دائرے میں کام کرنے کا پابند بنایا جائے اور یقینی بنایا جائے کہ سرکاری ملازمین، وسائل اور مشینری کسی سیاسی مقصد کیلئے استعمال نہ ہو۔ عدالت نے آئی جی خیبر پختونخوا کو بھی ہدایت کی کہ پولیس کا کسی بھی سیاسی مقصد کیلئے استعمال نہ ہونا یقینی بنایا جائے ۔ 

 

 

 

