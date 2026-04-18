صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سی ڈی اے،فائلیں روکنے پر افسروں کیخلاف کارروائی کا فیصلہ

  اسلام آباد
ممبر اسٹیٹ کی کارروائی ،این ڈی سی کیلئے 9ماہ سے دبائی گئی 50فائلیں برآمد

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) سی ڈی اے میں ممبر اسٹیٹ زمان وٹو کا شعبہ لینڈ آپریشن کلین شروع پہلے دن ایڈیشنل ڈائریکٹر کی جانب سے این ڈی سی کیلئے 9ماہ سے دبائی گئی 50فائلیں برآمد، بغیر وجہ دبائی گئی درجنوں فائلوں کے ذمہ داران ایڈیشنل ڈائریکٹر، اسٹیٹ مینجمنٹ آفیسرز اور ڈیلنگ اسسٹنٹس کے خلاف انضباطی کاروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ممبر اسٹیٹ نے جون 2025میں پلاٹوں کی ٹرانسفرز کے لئے جمع کروائی گئی درخواستوں کا جائزہ لیا ڈائریکٹر جنرل اسٹیٹ نے ممبر کو ریکارڈ پیش کیا کہ جون میں آئی 50درخواستیں ڈسپوز نہیں ہوئیں۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر نے کہا کہ درخواستیں دیگر شعبوں کو ارسال کی گئی ہیں تاحال واپس نہیں آئی تاہم انکوائری کروائی گئی تو پچاس میں 47درخواستیں ایڈیشنل ڈائریکٹر دونوں ای ایم اوز طیب اور یاسر اور ڈیلنگ اسسٹنٹ کے ریکارڈ میں موجود پائی گئیں جو نو ماہ سے روکی گئی تھیں اور لوگوں سے مبینہ طور پرپیسے نہ دئیے جانے پر اعتراضات لگائے گئے۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

