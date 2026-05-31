صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نان سیلری سکول بجٹ کے اہداف مقرر

  • ملتان
نان سیلری سکول بجٹ کے اہداف مقرر

این ایس بی فنڈز میں ابتدائی بچپن کی تعلیم پروگرام، فرنیچر کی مرمت وبحالی شامل، ننھے بچوں کی تعلیم کیلئے ای سی ای کیئر گیور تعینات کرنے کی ہدایات جاری کردی گئیں فنڈز کے غلط استعمال یا غفلت کی صورت میں متعلقہ افسر اور سکول سربراہان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی،محکمہ سکولز ایجوکیشن کا انتباہ جاری

ملتان (خصوصی رپورٹر)پنجاب بھر کے سرکاری سکولوں کو جاری کئے جانے والے نان سیلری بجٹ فنڈز کے مؤثر استعمال کو یقینی بنانے کے لئے محکمہ تعلیم نے اہم ہدایات جاری کر دی ہیں۔ مراسلے کے مطابق سکولوں کو فراہم کئے گئے این ایس بی فنڈز میں ابتدائی بچپن کی تعلیم پروگرام اور فرنیچر کی مرمت و بحالی کے لئے مختص فنڈز بھی شامل ہیں ہدایت کی گئی ہے کہ جن سکولوں کو ای سی ای کمپوننٹ کے تحت فنڈز جاری کئے گئے ہیں وہاں لازمی طور پر ای سی ای کیئرگیور تعینات کیا جائے تاکہ ننھے بچوں کو بہتر تعلیمی اور تربیتی ماحول فراہم کیا جا سکے ۔اسی طرح وہ سکول جنہیں فرنیچر کی ضروریات اور مرمت کے لئے فنڈز دیئے گئے ہیں، انہیں پابند کیا گیا ہے کہ رقم صرف اسی مقصد کے لئے استعمال کی جائے تاکہ طلبہ کو مناسب فرنیچر کی سہولت بروقت اور مؤثر انداز میں مہیا کی جا سکے ۔محکمہ تعلیم نے واضح کیا ہے کہ فنڈز کے غلط استعمال یا غفلت کی صورت میں متعلقہ افسر اور سکول سربراہان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جا سکتی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

سی پی او کی میٹنگ، سنگین وارداتوں میں ملوث ملزموں کی گرفتاریوں پر پراگرس رپورٹ طلب

کمشنر کا چائلڈ پروٹیکشن انسٹیٹیوٹ کا دورہ ،بچوں کو تحائف تقسیم

ضلع بھر میں جاری ترقیاتی کام مقررہ وقت پر مکمل کرنیکی ہدایت

چنیوٹ میں عید الاضحی صفائی آپریشن مکمل :ڈپٹی کمشنر

بلدیاتی الیکشن میں بڑی طاقت بن کرابھریں گے :راناوحید

گھمن ماڑی میں سالانہ 8 روزہ ٹی ٹین کرکٹ ٹورنامنٹ کا آغاز

آج کے کالمز

ایاز امیر
لے دے کے ڈھنگ کے دو کام ہی ہوئے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
بے روزگار بھی کچھ رحم کریں
رؤف کلاسرا
مجیب الرحمٰن شامی
وزیراعظم سے ملاقات
مجیب الرحمٰن شامی
رشید صافی
ابراہیمی معاہدہ، افواہیں اور حقائق
رشید صافی
عمران یعقوب خان
چاچا کرکٹ اور آلو
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
بلوچستان اگلا ہدف ہو گا؟
محمد عبداللہ حمید گل