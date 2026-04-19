پاکستان میں نیشنل میڈیکل ٹورازم انیشیٹو کا باضابطہ آغاز
اسلام آباد (خصوصی نیوز رپورٹر) پاکستان میں نیشنل میڈیکل ٹورازم انیشیٹو کا باضابطہ آغاز کر دیا گیا۔۔۔۔
یہ اعلان پاکستان ایسوسی ایشن آف پلاسٹک سرجنز کی سالانہ بین الاقوامی کانفرنس میں کیا گیا۔ ایس آئی ایف سی کی موثر معاونت سے شروع کیے گئے اس اقدام کا مقصد پاکستان کو کم لاگت اور معیاری طبی سہولیات فراہم کرنے والا علاقائی مرکز بنانا ہے، افتتاحی تقریب میں سیکرٹری صحت اسلم غوری، ڈی جی ایس آئی ایف سی سمیت اعلی حکومتی و طبی شخصیات اور عالمی ماہرین نے شرکت کی۔ منصوبے سے عالمی مریضوں کو پاکستان میں معیاری اور سستا علاج میسر آئے گا، برطانیہ سے پروفیسر ڈاکٹر معظم نے اسے ایک نمایاں کامیابی قرار دیا۔