تعمیراتی شعبہ کی ابتر صورتحال ،ریلیف پیکیج دیا جائے ،بلڈر،ڈویلپر ایسوسی ایشن

  • اسلام آباد
پالیسیوں پر نظرثانی نہ کی گئی تو شہر میں تعمیراتی سرگرمیاں مکمل طور پر ٹھپ ہو جائیں گی،چیئرمین

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)اسلام آباد بلڈر اینڈ ڈویلپر ایسوسی ایشن کے چیئرمین چودھری نصیر احمد نے اسلام آباد میں تعمیراتی شعبے کی ابتر صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے حکومت سے فوری \'ریلیف پیکج\' کا مطالبہ کر دیا ہے ۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر پالیسیوں پر نظرثانی نہ کی گئی تو شہر میں تعمیراتی سرگرمیاں مکمل طور پر ٹھپ ہو جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ سابق دور میں فلور ایریا ریشو کے ریٹس جو 900 روپے فی مربع فٹ تھے ، انہیں اچانک بڑھا کر 12,000 روپے کر دیا گیا ہے ۔ انہوں نے وزیراعظم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح انہوں نے ہوٹل انڈسٹری کے لیے پرانے ریٹس بحال کیے ، اسی طرح کمرشل اور رہائشی اپارٹمنٹس کے لیے بھی 2020-21 کی پالیسی اور ریٹس کو فی الفور بحال کیا جائے تاکہ رکے ہوئے منصوبے دوبارہ شروع ہو سکیں۔ 

مزید پڑہیئے

سرگودھا

واجبات کے مقر رہ اہداف ہر صورت حاصل کئے جائیں ، میونسپل افسروں کو ہدایت

ضلع بھر کے تمام سرکاری سکولوں کا جامع سروے مکمل

ایڈوائزر محتسب کا عوامی خدمت پروگرام کے تحت سلانوالی کا دورہ

یونیورسٹی آف سرگودھا میں انسدادِ منشیات آگاہی سیمینار

میانوالی میں جرائم پیشہ افراد کیلئے کوئی جگہ نہیں‘ ڈی پی او

ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج قمر سلطان کی گجرات ٹرانسفر کے موقع پرالوداعی تقریب

آج کے کالمز

ایاز امیر
ثالثی اور سفارتکاری کے نئے تقاضے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ایک کمینی سی خوشی
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم، ٹیکنالوجی اور پائیدار ترقی
شاہد صدیقی
سلمان غنی
ایرانی وزیر خارجہ کا سفارتی مشن
سلمان غنی
محمد حسن رضا
عوام خطرے میں، حکمران بے خبر
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
نماز کی ادائیگی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر