صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد میں سرچ آپریشنز ،افغان شہری سمیت 29 گرفتار

  • اسلام آباد
اسلام آباد میں سرچ آپریشنز ،افغان شہری سمیت 29 گرفتار

415افراد، 183گھرانوں،14ہوٹلوں، 185موٹر سائیکلوں،65گاڑیوں کی چیکنگ

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) ایس ایس پی آ پر یشنز کی سربراہی میں زونل ایس پیز کی زیرنگرانی مختلف علاقوں میں گرینڈ سرچ اورکومنگ آپریشن کیے گئے ۔ سرچ آپریشن کے دوران 415افراد، 183گھرانوں،14ہوٹلوں،74دکانیں، 185 موٹر سائیکلوں اور 65گاڑیوں کو چیک کیا گیا جبکہ جانچ پڑتال کیلئے ایک افغان شہری سمیت 29مشکوک افراد اور19موٹر سائیکلوں کوبھی تھانہ جات منتقل کیاگیا۔مزید برآں منشیات فروشی اور غیر قانونی اسلحہ رکھنے میں ملوث ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے قبضہ سے 352 گرام آئس اور ایک عدد پستول معہ ایمونیشن برآمد کر لیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

پنجاب:297مستقل وعارضی مویشی منڈیاں فعال

شوکت خانم ہسپتال:دوسرے ویمنز کرکٹ ٹورنامنٹ کا آغاز

ناقص اشیا خورونوش تیار کرنے والے 6 یونٹس بند

نئے اضلاع میں پی ایچ اے کا قیام کاغذی کارروائی تک محدود

گاڑیوں کی اوور لوڈنگ کنٹرول کرنے کیلئے پالیسی بنانیکی ہدایت

واسا کی انتظامی توسیع فائلوں ، اجلاسوں سے آگے نہ بڑھ سکی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کچھ آہ وزاری مزید
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
سفید پوشی سے کاچھا پوشی تک
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مزاحمت اور’سٹیٹس کو‘
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
بیساکھ
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
مہنگے پٹرول کا سستا حل
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
روحِ حج
مفتی منیب الرحمٰن