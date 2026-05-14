کمشنر راولپنڈی کا دورہ جہلم بیوٹیفکیشن منصوبوں کا جائزہ
کھیوڑہ(نمائند دنیا ) کمشنر راولپنڈی عامر خٹک کا دورہ ضلع جہلم، بیوٹیفکیشن منصوبوں کا جائزہ، ڈویژنل سطح کا اجلاس بھی ہوا ،اجلاس کے دوران بازاروں کی تزئین و آرائش، سڑکوں کی بحالی و خوبصورتی، صفائی ستھرائی، گرین بیلٹس کی بہتری اور شہری ماحول کو مزید خوبصورت بنانے سے متعلق اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔
