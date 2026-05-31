صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بجلی کمپنیوں کی مجوزہ نجکاری کیخلاف2جون کو احتجاج کا اعلان

  • اسلام آباد
بجلی کمپنیوں کی مجوزہ نجکاری کیخلاف2جون کو احتجاج کا اعلان

واپڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین کے زیر اہتمام مری روڈ پر امن ریلی نکالی جائیگی

راولپنڈی ( خصوصی نامہ نگار  ) بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی مجوزہ نجکاری کے خلاف آل پاکستان واپڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین (سی بی اے ) کے زیراہتمام 2 جون کو ریجنل چیئرمین جاوید اقبال بلوچ اور دیگر رہنماؤں کی قیادت میں نیشنل پریس کلب لیاقت باغ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا اور مری روڈ پر پرامن ریلی نکالی جائے گی۔ یونین کے ریجنل سیکرٹری انفارمیشن سجاد حسین ساجد کے مطابق صبح 10 بجے آئیسکو سرکل اٹک، جہلم، چکوال، راولپنڈی اور اسلام آباد کے تمام دفاتر سے زونل، ڈویژنل اور سب ڈویژنل عہدیداران کی قیادت میں کارکنوں کے قافلے لیاقت باغ پہنچیں گے جہاں بجلی کمپنیوں کی نجکاری، ادارے میں سٹاف کی کمی کی وجہ سے دوران کار بڑھتے حادثات اور کارکنوں کی قیمتی جانوں کے ضیاع، کمپنیوں میں نئی بھرتی شروع نہ کرنے ، کنٹریکٹ ملازمین ریگولر نہ کرنے اور ملازمین کو درپیش دیگر مسائل و مشکلات کیخلاف پرامن احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
لے دے کے ڈھنگ کے دو کام ہی ہوئے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
بے روزگار بھی کچھ رحم کریں
رؤف کلاسرا
مجیب الرحمٰن شامی
وزیراعظم سے ملاقات
مجیب الرحمٰن شامی
رشید صافی
ابراہیمی معاہدہ، افواہیں اور حقائق
رشید صافی
عمران یعقوب خان
چاچا کرکٹ اور آلو
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
بلوچستان اگلا ہدف ہو گا؟
محمد عبداللہ حمید گل