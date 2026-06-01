اسلام آباد میں عید قربان کے بعد بار بی کیو پارٹیوں کا رجحان
اسلام آباد (اے پی پی) اسلام آباد میں عید کے تہوار کا ماحول برقرار ہے اور شہری قربانی کے گوشت سے باربی کیو پارٹیوں کے ذریعے روایت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔
اہل خانہ گھروں کے لانز اور چھتوں سے لے کر فارم ہاسز اور نجی مقامات تک بار بی کیو پارٹیوں میں مصروف ہیں جن میں رشتہ داروں، دوستوں اور پڑوسیوں کو مدعو کیا جاتا ہے ۔ گرلڈ بیف اور مٹن کی تیز خوشبو ہر جگہ محسوس کی جا سکتی ہے کیونکہ لوگ قربانی کے گوشت سے تیار کردہ روایتی پکوانوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے پارٹیوں میں مصروف ہیں۔ مشہور باربی کیو آئٹمز میں تکے ، سیخ کباب، گرلڈ بیف، مٹن اور کوئلوں پر تیار کی جانے والی دیگر کئی روایتی ڈشز شامل ہیں۔