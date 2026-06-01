صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گوجر خان دہراقتل کیس، تاجر برادری کا قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ

  • اسلام آباد
گوجر خان دہراقتل کیس، تاجر برادری کا قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ

گوجر خان(این این آئی)دو ہفتے قبل گوجر خان کے مصروف ترین تجارتی مرکز ریلوے روڈ پر مرکزی انجمن تاجران کے سینئر نائب صدر ملک محبوب حسین اور ان کے بھائی ملک محمود کے دن دہاڑے بہیمانہ قتل کے خلاف تاجر،وکلا، صحافی اور سول سوسائٹی نے شدید ردعمل کا اظہار کیا ہے۔

سابق چیئرمین بلدیہ شاہد صراف کی رہائش گاہ پر انجمن تاجران کی کال پر منعقدہ ایک اہم اجلاس میں تاجربرادری، وکلا، صحافیوں اور سول سوسائٹی کے نمائندوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔اجلاس میں شرکا نے مقتولین کے قتل کی شدید مذمت کرتے ہوئے قاتلوں کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا۔اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ ملک محبوب حسین اور ملک محمود کا خون رائیگاں نہیں جائے گا۔ مقررین نے کہا کہ اگر قاتل گرفتار نہ ہوئے تو شٹر ڈائون ہڑتال کرینگے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جدید انسان کا تہذیبی المیہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
لاہور اور تاریخی شناخت
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
بجٹ 2026-27ء اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
کنور دلشاد
28ویں ترمیم کی بازگشت
کنور دلشاد
سعود عثمانی
ان کو دیکھیں کہ ان سے بات کریں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
تقویٰ کی اہمیت اور ثمرات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر